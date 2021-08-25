Путин заявил, что необходимо совершенствовать систему оплаты труда педагогов

Фото: Администрация президента РФ

Правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей. Об этом в среду, 25 августа, рассказал президент РФ Владимир Путин.

На встрече общественников президенту предложили повысить престиж профессии педагога в России. Путин поддержал данную идею.

— Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы. Надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей, — отметил российский лидер.

Он напомнил о выплате в пять тысяч рублей за классное руководство. Президент подчеркнул, что нужно поддерживать тех, кто приходит работать в сферу образования и системно реализовывать необходимые программы в данной области, пишет ТАСС.

До этого Путин предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.