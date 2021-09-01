Ретейлеры рассказали, почему выгодна акция «Миллион призов»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного голосования стартовала в Москве. Акция, инициированная столичными предпринимателями, пользуется большой популярностью у горожан и дает ощутимый положительный социально-экономический эффект, рассказали представители торговых сетей.

Присоединиться к розыгрышу «Миллиона призов» смогут только те избиратели, которые пройдут регистрацию на онлайн-голосовании и примут участие в выборах 17–19 сентября. У них есть шанс выиграть бонусные баллы, получить в подарок автомобиль или квартиру.

— В прошлые разы мы увидели активное вовлечение москвичей всех возрастов. Наша компания принимала активное участие в поощрительной программе «Миллион призов» в прошлом году. Также сейчас мы являемся партнером проекта «Миллион призов#ПобедимCOVIDВместе» по вакцинации жителей Москвы старше 60 лет, — рассказал руководитель управления по работе с органами власти компании-ретейлера Никита Черноусенко.

Он отметил, что эта программа с самого начала была очень амбициозной задачей. Она запускалась в рекордные сроки и показала высокую техническую готовность, оснащение и сервисное обеспечение участников проекта.

— Это позволило оперативно и без сбоев реализовать все задачи, которые были поставлены программой — создать удобную и прозрачную систему конвертации бонусных баллов потребителей в товары и услуги широкой линейки компаний-участников, — пояснил Черноусенко.

Помимо этого, такие программы позволяют привлекать компаниям новых клиентов, считают предприниматели.

— Ежедневно к нам приходят 13 миллионов покупателей. Мы участвовали в «Миллионе призов» в 2020 году, она пользовалась большой популярностью у москвичей, поэтому мы решили поддержать ее и в этом году, — рассказал руководитель управления по внешним коммуникациям другой компании Антон Карпов.

Апгрейд программы

«Миллион призов» впервые запустили перед общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ. В общей сложности призовые баллы по ней получили более двух миллионов москвичей. В мае 2021 года стартовала программа — «#ПобедимCOVIDВместе», в которой участвовали москвичи старше 60 лет, прошедшие вакцинацию.

В этот раз организаторы внесли несколько новшеств: номиналы сертификатов увеличены и начинаются от 10 тысяч баллов. Максимально можно выиграть 100 тысяч баллов (1 балл равен рублю). Их можно будет потратить в крупных торговых или аптечных сетях, ресторанах или кафе. Другое новшество — в призовом фонде 100 автомобилей и 20 квартир от партнеров программы — строительных и автомобильных компаний.

Розыгрыш пройдет с 18 по 20 сентября. Для участия в нем нужно зарегистрироваться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября и проголосовать с 17 по 19 сентября.

Бизнес надеется, что разработанный формат программы «Миллион призов» продолжит масштабироваться и в дальнейшем использоваться для поощрительных и социальных проектов Москвы.