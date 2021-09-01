Сами вы «женщина»! Эксперт по этикету рассказала, как правильно обратиться к незнакомке

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Чтобы не оказаться в неловкой ситуации при обращении незнакомцу или незнакомке, не стоит использовать слова «девушка», «женщина», «мужчина» или фразу «молодой человек». Лучше воспользоваться универсальной формулировкой, которая поможет избежать дискомфорта в общении. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

По ее словам, нередко женщины испытывают дискомфорт, когда незнакомцы используют слово «девушка» при обращении. Не реже девушек задевает обращение «женщина». Такая же ситуация и с мужчинами, и молодыми людьми.

— В русском языке на сегодняшний день только одна форма обращения к незнакомому человеку на улице: «Извините, пожалуйста, не могли бы вы подсказать, как пройти в библиотеку?». Она универсальна и для мужчин, и для женщин, — сказала собеседница «ВМ».

Холгова подчеркнула, что с такой формой обращения можно подходить к незнакомцам не только на улице, но и на официальных мероприятиях.