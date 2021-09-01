Сергей Собянин: К 1 сентября благоустроено около 400 школьных дворов и стадионов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после ремонта здание столичной школы «Дмитровский» в среду, 1 сентября. Глава города также поздравил столичных школьников с Днем знаний.

На открытии школы мэр пожелал успехов всем учителям и учащимся.

— В Москве сегодня пошли в школу и дошкольные учреждения 1,5 миллиона москвичей, и еще около 800 тысяч пошли в колледжи, университеты. Это такая «огромная страна». Помимо учащихся, их обслуживают и учат сотни тысяч работников образования, — отметил Сергей Собянин.

Он напомнил, что в столице ко Дню знаний отремонтировали школы, создали новые стадионы, обустроили около 400 площадок в школьных и дошкольных учреждениях.

При этом в школе «Дмитровский» летом отремонтировали фасад и кровлю, оборудовали IT-полигон, робоклассы, лаборатории. Во дворе школы были организованы площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговая дорожка, пишет РИА Новости.

30 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около полутора миллионов детей пойдут в детские сады и школы в столице в новом учебном году.

По его словам, качественное возведение детских садов и школ происходит без остановки. Например, введенная в эксплуатацию школа № 338 оборудована спортивными и актовыми залами, лабораториями и медиаклассами.