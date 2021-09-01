Выставка «Калейдоскопы. Узор по городу» пройдет в музее «Кусково»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей-усадьба «Кусково» 11 и 12 сентября приглашает посетителей на художественную выставку «Калейдоскопы. Узор по городу», посвященную Дню города.

Гости праздника окажутся в парке, который превратится в открытую экспозиционную площадку. Публике будут показаны произведения, на создание которых авторов вдохновила столица, ее жители, гости, городские события. События могут быть совершенно разными: строительство метро или реставрация Северного речного вокзала, первый снег или летний зной, уголки столицы, неподвластные времени.

Художники покажут жизнь в городе как калейдоскоп впечатлений, эмоций, контрастов и историй людей, которые разноцветными переплетениями складываются в общий единый узор.

Выставка разместится по всему усадебному парку. Такой вариант экспонирования позволит показать, как авторские работы XXI века могут органично войти в историческое пространство, дополнить его и сделать созвучным времени.

Посетители получат возможность совершить прогулку, собрав свою историю о «городской жизни» на территории старинной усадьбы, сообщается на сайте музея.