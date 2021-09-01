Народный календарь. Что нельзя делать 2 сентября, чтобы не сократить свою жизнь

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Православная церковь 2 сентября почитает память библейского пророка Самуила. Нельзя в этот день стричь волосы. В народе говорили, что, если нарушать запрет, можно «состричь» длину своей жизни.

В этот день лучше не заводить новых знакомств, потому что новый знакомый в будущем может сильно навредить. Исключение составляют знакомства холостых парней с молодыми девушками. Запрещается свататься, играть свадьбы и оставлять детей одних. Издревле люди верили, что темные силы могут приблизиться к малышам и напугать их на всю жизнь или даже наслать на них болезни и беды.

Подробнее в видеоматериале «Вечерней Москвы»:

Чего нельзя делать 2 сентября, чтобы не сократить свою жизнь

Приметы погоды

Много рябины поспело — осенью будут часто идти дожди.

Много мышей — зима холодной будет.

Праздники

День российской гвардии

Российская императорская гвардия была создана в начале царствования Петра Первого из «потешных войск» в составе Преображенского и Семеновского полков, официально получивших название гвардейских в 1700 году. В то время гвардией традиционно называли отборную, привилегированную, лучше других обученную и экипированную часть войск.

В честь праздника во всех гвардейских соединениях, кораблях и воинских частях проходят торжественные мероприятия, посвященные этому событию.

День патрульно-постовой службы полиции МВД России

В этот день в 1923 году Центральное административное управление НКВД опубликовало «Инструкцию постовому милиционеру». Этот документ регламентировал общие положения о постовой службе, а также права и обязанности ее работников.

В 2002 году приказом министра МВД РФ 2 сентября было утверждено как День образования патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности. С тех пор праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, проходят во всех подразделениях МВД субъектов Российской Федерации.

События

ВЦИК учредил Реввоенсовет Республики (РВСР)

Первым председателем Реввоенсовета Республики был назначен Лев Давидович Троцкий, который руководил деятельностью РВСР с 6 сентября 1918 года по 26 января 1925 года. Во всех частях Красной армии были учреждены РВС, имевшие в своем составе не менее 3 членов (командующий и 2 военно-политических работника).

Революционный военный совет Республики (РВСР) был высшим коллегиальным органом военной власти в стране с 6 сентября 1918 года по 20 июня 1934 года. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1934 года РВС СССР был упразднен.

Введен почетный знак различия высших воинских званий — «Маршальская Звезда»

Указом Президиума Верховного Совета СССР 2 сентября 1940 года был введен знак различия для маршалов Советского Союза — «Маршальская Звезда».

Маршальская Звезда была советским аналогом маршальского жезла, издавна являвшегося почетным знаком различия фельдмаршалов и маршалов в европейских армиях: он также вручался в торжественной обстановке и сопровождался надписью или грамотой.

Подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии — день завершения Второй мировой войны

Капитуляция Японии, Акт о которой был подписан 2 сентября 1945 года, ознаменовала собой завершение Второй мировой войны, в частности войны на Тихом океане и советско-японской войны.

Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно, когда 2 сентября 1945 года на борту американского флагманского линкора «Миссури», прибывшего в воды Токийского залива, министр иностранных дел Японии М. Сигемицу и начальник Генерального штаба генерал Й. Умедзу, генерал армии США Д. Макартур, советский генерал-лейтенант К. Деревянко, адмирал флота Великобритании Б. Фрейзер от имени своих государств подписали Акт о безоговорочной капитуляции Японии.

Родились:

1926 — Евгений Леонов, актер театра и кино, народный артист СССР.

1935 — Валентин Гафт, актер театра и кино, народный артист РСФСР.

1944 — Александр Филиппенко, актер театра и кино, народный артист России.

1953 — Елена Проклова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.

1961 — Карлос Вальдеррама, колумбийский футболист, вошедший в список 125 величайших футболистов ФИФА.

1963 — Станислав Черчесов, российский футболист и футбольный тренер, главный тренер сборной России по футболу (с 2016).

1964 — Киану Ривз, канадский актер, кинорежиссер, продюсер и музыкант (бас-гитарист).

1966 — Сальма Хайек, мексикано-американская актриса, обладательница премии «Эмми».

1972 — Егор Бортник, российский музыкант, певец, солист группы «Би-2» (Лева Би-2).

1979 — Александр Поветкин, российский боксер, олимпийский чемпион (2004).

1981 — Алексей Чадов, российский актер театра и кино.

Именины отмечают: Александр, Лев, Степан, Тимофей, Виктор, Иван, Максим, Владимир, Федор, Николай.