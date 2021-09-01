Доктор Мясников рассказал о неожиданной пользе сала

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Сало, несмотря на свою большую жирность, может быть полезным для здоровья. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников во время эфира передачи «О самом главном».

Специалист добавил, что сам ест его с детства. На пользу пойдет небольшое количество сало — несколько кусочков в день, оно полезно и худеющим, уточнил Мясников.

— Да, это действительно высококалорийный продукт. Однако наблюдения показывают, что те, кто худеют, полностью исключая из своего рациона жиры, делают это быстрее, но эффекта хватает на меньшее время, — сказал доктор.

Он пояснил, что нужный долговременный эффект дает постепенное сокращение углеводов, пишут «Невские новости».

Статистические данные, полученные Всемирной организацией здравоохранения, также доказывают полезность сала. У людей, постоянно его употребляющих, в четыре раза реже встречаются геморрагические инсульты.

СПРАВКА «ВМ»

Геморрагический инсульт — более редкий и опасный вид инсульта, чем ишемический инсульт. Он с гораздо чаще приводит к смерти человека, после него требуется больше времени на восстановление.

Ранее Мясников также заявлял, что лишний вес полезен для граждан пожилого возраста, так как она увеличивает продолжительность жизни.