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Мясников объяснил, в чем польза лишнего веса для людей пожилого возраста

Анастасия Колоскова

Общество
Мясников объяснил, в чем польза лишнего веса для людей пожилого возраста
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Лишний вес может не только вредить человеку, но и приносить пользу, если речь идет о пожилых людях. Такого мнения придерживается телевизионный врач Александр Мясников.

Он отметил, что научные исследования свидетельствуют о том, что лишние килограммы могут добавить людям годы жизни. Врач рассказал, что при повышенной массе тела человек может прожить дольше.

Мясников добавил, что особенности организма таковы, что в пожилом возрасте похудеть бывает очень сложно. Он порекомендовал следить за рационом питания и не игнорировать регулярные физические нагрузки, пишет Nation-news.

Доктор Александр Мясников убежден, что главной причиной лишнего веса являются не заболевания, а отсутствие силы воли и бесконтрольное поглощение еды. Он напомнил, что ожирение может привести к диабету, онкологии и гипертонии. Чтобы прийти в форму, не нужно себя морить голодом — необходимо разумное сокращение потребляемых калорий.

Недавно ученые из Аризонского университета в Соединенных Штатах Америки опровергли один из самых популярных мифов о похудении. Специалисты провели исследование, в ходе которого они проанализировали данные о массе тела почти двух миллионов человек. В результате выяснилось, что продукты с высоким гликемическим индексом не приводят к набору лишних килограммов.

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