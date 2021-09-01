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Музей Есенина пригласил москвичей на празднование Дня города

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Есенина пригласил москвичей на празднование Дня города
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московский государственный музей С. А. Есенина 11 и 12 сентября приглашает жителей и гостей столицы на праздничные мероприятия, приуроченных ко Дню города. Посетители смогут проникнуться атмосферой города, духом творчества и лирикой великого поэта.

Откроет программу праздничных выходных пешеходная экскурсия «На московских изогнутых улицах» по переулкам города около музея С. А. Есенина. Ее участники узнают историю старинных улиц и увидят исторические здания начала XIX века — от Мужского и Женского коммерческого училищ до института имени цесаревича Алексея.

По вечерам поклонников творчества поэта ждет открытый микрофон, во время которого каждый сможет прочитать любимые стихи и послушать истории о столице Серебряного века.

В воскресенье, 12 сентября, в особняке М. Геппенера Московский театр поэтов под руководством Влада Маленко совместно с музеем представят литературно-музыкальную композицию «Москва и немосквичи».

В субботу, 11 сентября, в филиале музея на севере города родную столицу поздравят ученики Детской музыкально-хоровой школы №106. Зрители услышат шедевры русской и зарубежной классики и любимые народные песни.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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