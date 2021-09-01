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Лавров, Турчак и Попов открыли памятник Александру Невскому в Москве

Павел Гриднев

Город
Лавров, Турчак и Попов открыли памятник Александру Невскому в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов открыли памятник Александру Невскому в районе Проспект Вернадского Западного административного округа столицы.

— Я очень рад, что свершился этот факт. Это большое дело, что мы вместе с жителями Западного округа, района Проспект Вернадского вместе открываем памятник святому благоверному Александру Невскому. Он почитаем всеми русскими людьми. Я очень рад, что удалось в достаточно короткие сроки притащить этот прекрасный камень из Карелии, выбрать место, сделать замечательный памятник, который будет радовать москвичей и всех, кто приезжает в наш замечательный город, — сказал Евгений Попов.

Ранее Евгений Попов сообщал, что окажет содействие в установке памятника князю Александру Невскому на улице Лобачевского в столичном районе Проспект Вернадского.

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