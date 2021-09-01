Американист назвал сроки вывода войск США с Ближнего Востока

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Армия Соединенных штатов Америки 31 августа окончательно покинула территорию Афганистана. Однако в государствах, расположенных неподалеку, силы США остаются по-прежнему под предлогом борьбы с терроризмом. Тем не менее, разговоры об их уходе звучат все чаще. О том, когда американцы покинут Сирию и Ирак, «Вечерняя Москва» узнала у доцента кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулева.

По его словам, США действительно сохраняют свое присутствие в странах Ближнего Востока. В Ираке, в частности, присутствуют их военные советники, обучающие правительственные силы безопасности. А в Сирии находится несколько военных баз.

— США остаются в Ираке, но говорят, что до декабря 2021 года увезут оттуда всех своих советников и военных, следом за Афганистаном. Что касается Сирии — это большой вопрос и, я думаю, здесь будут влиять уже несколько другие обстоятельства, даже по сравнению с Афганистаном. Как известно, в Сирии клубок участников конфликта гораздо более сложный — там и Иран, и правительство Сирии, и Саудовская Аравия, и Израиль, курды, турки. Думаю, здесь американцы будут действовать более осмотрительно, — считает эксперт.

Американист не исключил, что полностью армия США Сирию покидать и не будет, поскольку она не ведет там активных боевых действий и не несет потерь.

— Они сидят в лагерях и время от времени совершают какие-то рейды, — заключил собседник «ВМ».