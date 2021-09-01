Российские интернет-компании объявили о создании альянса по защите детей в Сети

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Крупнейшие российские интернет-компании объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде. За церемонией подписания по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент России Владимир Путин.

— Создание альянса — крайне важная задача, которая должна обеспечить их (детей — прим. «ВМ») безопасность в цифровой среде. Мы приложим все усилия для того, чтобы это было реализовано, — рассказал генеральный директор АО «Газпром-медиа-холдинг» Александр Жаров.

Компания «Яндекс» планирует разрабатывать вместе с альянсом курс для детей, учителей и родителей по цифровой грамотности, добавил управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян. «Лаборатория Касперского», в свою очередь, имеет в наличии программы для обучения детей и родителей с точки зрения безопасности поведения в интернете.

В число компаний вошли Mail.ru Group, «Национальная Медиа Группа», «Яндекс», Ростелеком, «Лаборатория Касперского», «Мегафон», МТС, а также «Вымпелком». Альянс, как отмечается, будет содействовать развитию механизмов саморегулирования, разработке и продвижению этических принципов по защите детства в цифровой среде.

Участники объединения взяли на себя обязательства по самостоятельному выявлению и ограничению доступа к противоправной информации и контенту, который может нанести вред здоровью и развитию детей. Также альянс планирует представить новые соответствующие программы и решения с доступными инструкциями по применению, отмечает ТАСС.