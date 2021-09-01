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Сергей Собянин анонсировал появление системы беспилотников в Москве

Иван Юминов

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Сергей Собянин анонсировал появление системы беспилотников в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Система беспилотников будет в перспективе внедрена в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 сентября.

— Очень модная тема — беспилотники. Сегодня тестируются практически во всех видах транспорта, на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях, — рассказал глава города.

Он предположил, что за данной технологией, вероятно, будущее. При этом мэр уточнил, что это вряд ли радикально улучшит движение на дорогах.

Эта система тестируется в Москве, и она будет внедрена в городе, приводит слова Собянина РИА Новости.

1 сентября глава города также рассказал, что система Face Pay для оплаты проезда в метрополитене начнет полноценно работать с 15 октября на всех станциях. Собянин отметил, что с 15 сентября вдвое увеличится количество станций, на которых возможна такая система оплаты проезда.

В настоящий момент Face Pay работает лишь на трех станциях метро — за первые несколько тестовых недель на нее записались около 15 тысяч москвичей.

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