Система Face Pay для оплаты проезда на всех станциях метро заработает с 15 октября

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система Face Pay для оплаты проезда в Московском метрополитене начнет полноценно работать с 15 октября 2021 года на всех станциях. Об этом он сообщил в среду, 1 сентября, на выступлении «Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов» в ходе второго марафона «Новые знания».

Глава города отметил, что с 15 сентября вдвое увеличится количество станций, на которых возможна такая система оплаты проезда.

— С 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы. Так что фотографируйтесь, — сказал Сергей Собянин.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова мэра столицы добавило, что в настоящий момент Face Pay действует лишь на трех станциях метро. Первоначально московские власти не рассчитывали на популярность такой системы, однако, за первые несколько тестовых недель на нее записались около 15 тысяч горожан.

В среду, 1 сентября, Сергей Собянин сообщил, что пересадка с одного наземного транспорта на другой будет бесплатной в столице. Мэр Москвы подчеркнул, что повторный бесплатный проход будет действовать в течение полутора часов с начала поездки.