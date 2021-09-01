Как в Москве будет работать бесплатная пересадка в наземном транспорте

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

С 1 сентября пересадка с одного маршрута столичного наземного транспорта на другой станет бесплатной. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Глава города отметил, что повторный бесплатный проход будет действовать в течение полутора часов с начала поездки. Эта возможность распространяется на автобусы, электробусы и трамваи разных маршрутов.

Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, жителю столицы нужно привязать карту «Тройка» к личному кабинету пассажира на сайте московского метро или в приложении «Метро Москвы». Функция начнет действовать в течение 12 часов после привязки.

Мэр подчеркнул, что пассажиры, регулярно пользующиеся наземным транспортом, смогут экономить до 11 тысяч рублей ежегодно.

Сергей Собянин до этого отмечал, что проблема транспорта в столице — одна из приоритетных. Он отметил, что в 2021 году в столице появится более 80 километров дорог, среди которых предусмотрены тоннели, развязки и эстакады.