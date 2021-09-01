Ремонт Липецкой улицы на юге Москвы завершился

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Ремонтные работы на Липецкой улице в Южном административном округе (ЮАО) столицы завершились. Об этом в среду, 1 сентября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отметили, что в ходе ремонта на участке полностью обновили асфальт. В процессе участвовали 780 рабочих и 440 единиц технического оборудования.

В Комплексе городского хозяйства добавили, что ремонтные работы проходили с частичным перекрытием транспортного движения.

— Сейчас наносим дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, 46 пешеходных переходов, 18 остановок общественного транспорта, 23 стоп-линии, — написали в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В пресс-службе подытожили, что в 2021 году планируется ремонт почти трех тысяч дорожных объектов, общая площадь которых составляет более 23 миллионов квадратных метров. Работы планируют завершить в октябре текущего года.

В среду, 1 сентября, в Комплексе городского хозяйства сообщили, что завершились работы по благоустройству сквера имени героя войны, летчика-истребителя Алексея Хлобыстова в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы.