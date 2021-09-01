Россиянин Таймазов установил на Паралимпиаде мировой рекорд в метании клаба

Фото: paralymp.ru

Представитель сборной России Муса Таймазов, выступающий в классе F51, взял золото Паралимпийских игр в Токио в метании клаба.

Атлет продемонстрировал результат 35,42 метра, таким образом побив мировой рекорд. Серб Желько Димитриевич стал вторым (35,29 метра), а тройку замкнул словак Мариан Курея (30,66 метра).

Сборная России занимает второе место в зачете Паралимпиады. В ее активе 89 медалей — 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступают на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.