Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Паралимпиады

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Сборная России по итогам восьмого дня Паралимпийских игр в Токио поднялась на второе место в общекомандном медальном зачете.

Золотые медали в копилку команды, в частности, принесли Андрей Вдовин (бег на 400 метров, класс T37), Муса Таймазов (метание клаба, класс F51) и Галина Липатникова (толкание ядра стоя, F36).

Серебро добыли пловцы Егор Ефросинин (100 метров брассом, класс SB7) и Дарья Лукьяненко (100 метров брассом, класс SB12), а также легкоатлеты Никита Прохоров (толкание ядра стоя, класс F46) и Елена Иванова (бег на 100 метров, класс T36).

В активе сборной России 89 медалей — 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых. В зачете лидирует сборная Китая со 147 медалями, на третьем месте располагается команда Великобритании с 86 медалями.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступают на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.