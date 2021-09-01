Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Паралимпиады

Иван Юминов

Спорт
Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Паралимпиады
Фото: vk/russianparalymp

Сборная России по итогам восьмого дня Паралимпийских игр в Токио поднялась на второе место в общекомандном медальном зачете.

Золотые медали в копилку команды, в частности, принесли Андрей Вдовин (бег на 400 метров, класс T37), Муса Таймазов (метание клаба, класс F51) и Галина Липатникова (толкание ядра стоя, F36).

Серебро добыли пловцы Егор Ефросинин (100 метров брассом, класс SB7) и Дарья Лукьяненко (100 метров брассом, класс SB12), а также легкоатлеты Никита Прохоров (толкание ядра стоя, класс F46) и Елена Иванова (бег на 100 метров, класс T36).

В активе сборной России 89 медалей — 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых. В зачете лидирует сборная Китая со 147 медалями, на третьем месте располагается команда Великобритании с 86 медалями.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступают на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Читайте также:
Паралимпийские игрымедальный зачетсборная России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Все мнения
О проекте