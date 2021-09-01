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Городские праздники в Москве пока не возобновят работу в полном объеме

Виктория Сикерина

Город
Городские праздники в Москве пока не возобновят работу в полном объеме
Фото: Khlebnikova Irina

Столичные власти пока не планируют вернуть допандемийный режим работы и масштаб городских праздников. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, возобновить масштабные праздники в столице будет возможно лишь после улучшения эпидемиологической ситуации.

— Более масштабные городские праздники будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки, — отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что впервые за полтора года открылся фестиваль «Цветочный джем». Однако действовать он будет без массовых гуляний, передает РИА Новости.

В понедельник, 30 августа, глава города заявил, что Москва должна быть готова к любым сценариям развития ситуации с коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что в настоящий момент в столичных больницах находятся гораздо меньше заболевших, нежели летом текущего года, невозможно предугадать, повторится ли пик заболеваемости, который наблюдался в летний период.

В День знаний глава города рассказал о многих нововведениях в московской транспортной системе. Например, Сергей Собянин сделал бесплатной пересадку с одного наземного транспорта на другой. Однако это будет возможно лишь в течение 90 минут с начала поездки. Такое решение позволит увеличить популярность общественного транспорта среди москвичей и туристов, добавил мэр.

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