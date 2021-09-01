По этиологии и по патогенезу: может ли COVID-19 быть сосудистым заболеванием

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Коронавирус, вызвавший глобальную пандемию в 2020 году, американские ученые из Калифорнийского университета отнесли к сосудистым заболеваниям, а не к респираторным. Однако вопрос классификации вируса еще долгое время будет оставаться дискуссионным, считает российский врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Есть классификация самих вирусов. Свойства вирусных заболеваний таковы, что они передаются воздушно-капельным путем. А раз воздушно-капельный путь передачи, то и заболевание респираторное. А есть заболевание COVID-19 — оно уже больше сосудистое, поскольку мы видим поражение внутренней оболочки сосудов и все вытекающие отсюда последствия. Так что в этом смысле вопрос правильности классификации американскими учеными поставлен верно, — отметил специалист в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Правда, есть еще и международная классификация заболеваний, и по ней ковид рассматривается как вирусное инфекционное заболевание. Дебаты, говорит Болибок, на эту тему будут жаркими. Все зависит от того, какую цель ставят перед собой исследователи.

— Если по патогенезу смотреть, ковид — сосудистое заболевание, по этиологии — сосудисто-инфекционное заболевание, по способу передачи — респираторное заболевание. Однозначного ответа нет. Это вечная проблема, как правильно классифицировать. Я склонен к точке зрения, что это инфекционное заболевание с поражением внутренней оболочки сосудов, — добавил эксперт.

Спикер также напомнил, что мир впервые, если не брать в расчет грипп, столкнулся с глобальной пандемией инфекционно-сосудистого заболевания.

Всемирная организация здравоохранения инфекцию SARS-CoV-2 называет как коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома. В 2020 году было принято решение наименовать его не ТОРС, а COVID-19, говорится на сайте ВОЗ.