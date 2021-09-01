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Олег Леонов: Решение о бесшовных пересадках на наземном транспорте — наша общая победа

Павел Гриднев

Общество
Олег Леонов: Решение о бесшовных пересадках на наземном транспорте — наша общая победа
Фото: Александр Иванов

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов, инициировавший кампанию по введению бесшовных пересадок на наземном транспорте столицы, прокомментировал положительное решение вопроса. О введении бесплатных пересадок на наземном транспорте в течение 90 минут сегодня объявил Сергей Собянин.

— Рад, что московские власти прислушались к людям и ввели бесшовные пересадки на наземном транспорте. Я неоднократно обращался к Сергею Собянину с письмами, через СМИ и социальные сети, указывая на существующую несправедливость в отношении тех москвичей, кто предпочитает наземный транспорт. Сегодня принято решение, которое поможет людям сэкономить деньги, — сообщил Олег Леонов.

Леонов отметил, что до сегодняшнего дня пассажирам автобусов и трамваев приходилось доплачивать за пересадки. Команда Леонова собрала более 10 тысяч подписей в поддержку инициативы по введению пересадок без доплаты на наземном транспорте, которые Леонов передал в мэрию Москвы вместе с обращением.

Сегодня Сергей Собянин объявил, что теперь при покупке одной поездки на наземном транспорте, можно будет пересаживаться без дополнительной оплаты неограниченное количество раз в течение 90 минут.

Эксперты не раз обращали внимание властей на то, что в единой экосистеме московского транспорта существовало странное разделение на тех, кто пользуется метро или МЦК и тех, кто предпочитает автобусы и трамваи. Последним приходилось платить за проезд больше.

Москве нужно комплексное переосмысление транспортной политики.

— Ежедневная маятниковая миграция из спальных районов в центр создает и толпу в метро, и давку в автобусах, и пробки на дорогах. Каждый район города должен иметь точки социального притяжения, привлекательные рабочие места. Тогда и ездить с пересадками не придется, — рассказал депутат Пресненского совета депутатов Анатолий Юшин.

Сергей СобянинпересадкиТранспорт
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