Дмитрий Саблин: Защитили открытие 7 новых школ в Новой Москве

Дмитрий Саблин, депутат Государственной думы РФ / Фото: Семен Василевич

С началом учебного года в ТиНАО заработали 7 новых школ и 4 детских сада, сообщил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин.

— Тысячи детей пошли в новые учебные заведения, построенные и оборудованные по самым высоким стандартам столицы. Для этого действует рабочая группа «Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры ТиНАО». Удалось обеспечить выполнение работ по этим и многим другим объектам. Потребовался крайне высокий уровень постоянного взаимодействия со всеми, от кого зависел результат. Нередко мэр Москвы Сергей Собянин убеждался в готовности объектов лично, — сказал Дмитрий Саблин.

Он уточнил, что звонок 1 сентября звучит сразу в двух школах-тысячниках в поселении Сосенское: в школе на 1300 мест в ЖК «Испанские кварталы» и школе-долгострое на 1100 мест на улице Сосенский стан в Коммунарке.

— Сдержали слово и в Щербинке к 1 сентября открыли школу № 2117 на 550 мест и детский сад на 120 мест на улице Индустриальной. Строительство школы, которое нам удалось возобновить, завершили на три месяца раньше плана. Еще одна школа на 550 мест и детский сад на 150 мест открылись сегодня в ЖК «Белые ночи» в Сосенском. В Киевском открылся блок начальных классов на 200 мест с дошкольным отделением на 100 детей, — добавил депутат.

Также заработали новый учебный корпус школы на 300 мест на улице Полевой во Внуковском, корпус на 550 учеников в деревне Яковлевское Новофедоровского поселения. Школа на Чечерском проезде в Воскресенском получила разрешение на ввод. В поселении Рязановское введены школа на 750 мест в составе ЖК «Остафьево» и корпус школы на 300 мест в поселке Знамя Октября. В начале сентября откроется детский сад на 350 в 8-й фазе ЖК «Переделкино Ближнее». На садик в 9-й фазе получено разрешение на ввод. Завершено строительство детсадов в поселке Птичное (поселение Первомайское) на 300 мест и в ЖК «Москвичка» (поселение Сосенское) на 225 мест.

— Сегодняшние результаты — это пример слаженной работы всех ветвей власти, общественности, высокого уровня межведомственного взаимодействия социального блока столицы, строительного комплекса, всех задействованных структур. Большое спасибо за поддержку в этой работе команде Правительства Москвы, лично мэру Сергею Семеновичу Собянину и, конечно, жителям, которые вместе со мной участвуют в проведении общественных инспекций, помогают своевременно выявлять нарушения и проводить приёмку каждого объекта, — подытожил Дмитрий Саблин.

Ранее кандидат в депутаты ГосДумы по Новомосковскому округу Наталия Андрусенко уже поднимала вопрос о развитии социальной инфраструктуры.

— Если мы хотим решать проблему демографии и поддерживать семьи нужно, чтобы темпы строительства детских садов, школ, поликлиник опережали строительство жилья, — говорила она.

Блогер Сергей Богатов также отмечал необходимость восстановления приоритета социальной инфраструктуры в проектах комплексного развития территорий:

— Для того, чтобы социальная сфера развивалась более активно нужно объединение усилий и власти, и общественности, — рассказал он.