Профессор РАН Мажуга предложил создать в вузах подразделения по популяризации науки

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза / Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга считает, что для популяризации науки необходимо создавать специальные подразделения в научных организациях и вузах, которые будут в простой и яркой форме рассказывать о достижениях и работе ученых. Это, по его мнению, также упростит университетам поиск предприятий для сотрудничества.

— В российских научных-исследовательских организациях и ведущих вузах должны появиться специальные структурные подразделения, основная задача которых будет заключаться в популяризации полученных научных результатов. Продвигаемая информация о достижениях должна охватывать самые широкие слои населения, а не только специалистов, — заявил Мажуга.

В некоторых странах подобная деятельность необходима, где нет развернутой системы государственного финансирования исследований и ученым приходится самостоятельно решать вопросы привлечения средств. Однако, по словам Мажуги, для отечественных ученых этот опыт тоже будет полезен: популяризация позволит заинтересовать в новых разработках представителей бизнеса, поможет выстроить деловое партнерство. Такие информационные программы также позволят донести до общества важность и престижность научной деятельности.

Точку зрения ученого поддержал эксперт по делам молодежи Михаил Пономарев. Стоит взять в пример зрелищные и захватывающие документальные фильмы «National Geographic Channel» или «Discovery Channel HD», полагает он.

— Зарубежный опыт популяризации научно-технической деятельности дает хороший пример для подражания, поэтому нам стоит двигаться по уже проторенному пути, — считает Пономарев.

В свою очередь специалист ООО «Оптик-Вижн» Михаил Мишарин, наоборот, настаивает на том, что ученые должны заниматься наукой, а не тратить время на рассказы о своей работе. Популяризацией же научных достижений, по его мнению, должны заниматься журналисты, погружаясь в проблематику и описывая новые разработки доступным для всех образом.