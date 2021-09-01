Мужчина умер после драки во дворе на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Ташкентская улица Карта всех событий

Злоумышленник забил до смерти мужчину на юго-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 1 сентября.

Инцидент произошел во дворе одного из домов на Ташкентской улице. Злоумышленник скрылся после конфликта, уточнил собеседник «ВМ».

Правоохранители по прибытии на место обнаружили на теле у погибшего повреждения, ссадину на шее и грудной клетке, а также припухлость в области нижней челюсти.

Его труп был направлен в морг для проведения дальнейшей экспертизы. Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался приезжий мужчина.

30 августа сообщалось, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело после конфликта в Москве, который закончился ножевым ранением.

Инцидент произошел во время распития спиртных напитков на Рязанском проспекте. Пострадавший вступился за супругу задержанного, которую избивал последний. Потерпевшего после конфликта доставили в больницу.

В ходе обыска у злоумышленника изъяли нож, после чего он был задержан. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».