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Синоптики рассказали москвичам о похолодании в выходные 4 и 5 сентября

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали москвичам о похолодании в выходные 4 и 5 сентября
Фото: Павел Волков, Вечерняя Москва

Столбики термометров в Москве опустятся до отметки 7–12 градусов тепла в выходные, 4 и 5 сентября. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что через столицу будет проходить холодный атмосферный фронт. Он будет сопровождаться грозами с сильными дождями и ветром. Из-за этого, по словам специалиста, откроется поток свежего полярного воздуха, что приведет к похолоданию.

— В четверг и пятницу днем уже не выше 11–16 градусов, а в выходные ночами посвежеет до +2–7, днем до +7–12, — сказал Евгений Тишковец.

Он добавил, что первые заморозки ожидаются в Москве в начале следующей недели. Тогда температура воздуха опустится до 0–5 градусов тепла.

Тишковец подчеркнул, что такое похолодание несвойственно погоде в сентябре. По его мнению, такие показатели обычно наблюдаются в октябре и позже.

— Зона первых очаговых заморозков может зацепить отдельные районы Карелии и Республики Коми, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Тверской, Костромской областей, — передает ТАСС со ссылкой на слова эксперта.

В среду, 1 сентября, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что погода в Москве и области резко изменится из-за распространения с севера обширной тропосферной ложбины.

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