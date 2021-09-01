Мошенники под видом юридических услуг украли у москвичей почти три миллиона рублей

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Россия, Москва, Пятницкая улица Карта всех событий

Правоохранители задержали в Москве подозреваемых в мошенничестве, общий материальный ущерб от их действий может превышать 2,5 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО в среду, 1 сентября.

— Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемых в мошенничестве, — рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По предварительным данным, потерпевшая обратилась за помощью в юридическую компанию. После этого она заключила договор, а затем оформила кредит и передала сотрудникам 170 тысяч рублей в качестве оплаты.

При этом работники так и не исполнили условий контракта, уточнили в ведомстве. Полицейские задержали их на Пятницкой улице — ими оказались генеральный директор и юрист предприятия.

В ходе обыска в офисе правоохранители нашли и изъяли множество договоров, а также платежные документы. От действий мошенников пострадали, как отмечается, более 25 человек, большинство из которых являются пенсионерами.

Силовики установили, что злоумышленники под предлогом увеличения пенсионных выплат, решения вопросов в ЖКХ и других услуг заключали договора по кредитованию и оказанию юридических услуг. При этом они не выполняли взятые на себя обязательства.

Фигурантов поместили под домашний арест, по факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция занимается поиском людей, которые пострадали от действий мошенников, а также собирает доказательственную базу и устанавливает соучастников преступлений.