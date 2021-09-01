Автомобиль сбил десятилетнего ребенка на пешеходном переходе в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Салтыковская улица, 37к1 Карта всех событий

Ребенка доставили в больницу после наезда автомобиля на пешеходном переходе на востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 1 сентября.

— На Салтыковской улице, в районе дома 37, автомобиль совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе. ГИБДД установлено, что ребенок переезжал на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.

Ребенка после инцидента доставили в больницу, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». В столичной ГИБДД уточнили, что водитель находился за рулем Hyundai.Пострадавшему мальчику десять лет. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой голени.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, сообщается в Telegram-канале ведомства.

27 августа сообщалось, что инспекторы ДПС задержали водителя, который сбил 14-летнего подростка на севере Москвы. Инцидент произошел во дворе дома 21 на Новопесчаной улице.

Водитель автомобиля Hyundai сбил мальчика, который шел по дороге. После этого водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему ребенку помощь.

Менее чем через час после случившегося он был задержан. Пострадавший ребенок, предварительно, получил ушибы предплечья и голени.