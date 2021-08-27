ГИБДД задержала водителя, который сбил подростка во дворе дома на севере Москвы

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Россия, Москва, Новопесчаная улица, 21к1 Карта всех событий

Инспекторы ДПС задержали водителя, который сбил 14-летнего подростка во дворе дома на севере столицы и скрылся. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Инцидент произошел во дворе дома 21 на Новопесчаной улице. Водитель автомобиля Hyundai сбил мальчика, который шел по дороге. После этого водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему ребенку помощь.

Менее чем через час после случившегося он был задержан.

— Пострадавший ребенок предварительно получил ушиб предплечья и голени, — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится административное расследование.

Трагический случай ДТП произошел 27 августа в Новой Москве. В деревне Власово (поселение Московский) девушка каталась с молодым человеком на мотоцикле. В какой-то момент юноша не справился с управлением, что привело к аварии.

В результате происшествия девушка-пассажир была доставлена в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии. Впоследствии она скончалась.