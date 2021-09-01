Сергей Собянин заявил, что российские регионы «не кормят» столицу

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москва гораздо больше других регионов страны перечисляет средства в федеральный бюджет в виде налогов. Такое мнение он высказал в среду, 1 сентября, в ходе марафона «Новое знание».

По его словам, большую часть налоговых средств город перечисляет в госбюджет на развитие других территорий России. Столичный мэр отметил, что на эти средства осуществляется 60 процентов всех трансфертов в государстве.

— Москва является крупнейшим донором страны, — сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что в 2020 году Москва перечислила почти 3 триллиона рублей в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды. Около 48 процентов средств потратили на пенсии и медицинское обеспечение региональных жителей.

— Москвичи со своей зарплаты перечисляют в пенсионные и медицинские фонды. Москвичи отдали другим регионам 800 миллиардов рублей в прошлом году, себе оставив 890 миллиардов — практически половину своих денежек, которые они отчисляют, отдают другим жителям страны, — передает РИА Новости со ссылкой на слова Сергея Собянина.

В среду, 1 сентября, мэр Москвы назвал условие для возобновления допандемийного масштаба городских фестивалей. По его словам, это будет возможно лишь после улучшения эпидемиологической ситуации в городе.