Сергей Собянин назвал Москву одним из мировых лидеров по smart-технологиям

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Москва является одним из мировых лидеров в сфере цифровых технологий и онлайн-услуг, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления на втором марафоне «Новое знание» в среду, 1 сентября.

— Мы сегодня — один из первых городов мира по smart-технологиям, цифровым технологиям, электронным услугам — сказал глава города.

Он добавил, что российская столица отличается от других крупных городов мира более низкой стоимостью мобильного интернета и практически повсеместной доступностью беспроводного бесплатного интернета в пространствах общественного пользования. По словам Сергея Собянина, Москва готова к цифровой революции, которая затронет сферу городских услуг и транспорта.

— Не за горами связь нового поколения 5G, которая тестируется в городе на самых разных участках: на ВДНХ, в отдельных микрорайонах. Сейчас готовится большой проект 5G в Московском метрополитене, — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин сообщил, что система беспилотников будет в перспективе внедрена в столице. Он предположил, что за данной технологией, вероятно, будущее. При этом мэр уточнил, что это вряд ли радикально улучшит движение на дорогах.

Марафон «Новое знание» организуется во Всероссийском обществе «Знание». Первый такой марафон прошел в 20–21 мая. Второй марафон пройдет с 1 по 3 сентября: в его шести секциях выступят президент России Владимир Путин, министры, а также муниципальные чиновники, а также специалисты и известные люди в сфере менеджмента и IT, например, Евгений Касперский и Эдвард Сноудэн.