Открытие общежития МФТИ на 500 человек состоялось в подмосковном Долгопрудном

Фото: Пресс-служба Московский физико-технический институт

Общежитие Московского физико-технического института (МФТИ), рассчитанное на 500 студентов и аспирантов, открылось в городе Долгопрудном Московской области. Об этом сообщили в среду, 1 сентября, в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

Там отметили, что на открытие прибыл глава ведомства Валерий Фальков.

— В 121 квартире нового общежития разместятся около 500 студентов института. Заселение начнется уже в ближайшие дни, — отметили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что первым в новое здание зашел робот-кот, так как в общежитиях запрещено держать домашних питомцев.

— Сотрудники Центра когнитивного моделирования МФТИ совместно с партнерской компанией запрограммировали робота-кота Unitree A1, который первым переступил порог общежития, — передает агентство городских новостей «Москва».

В среду, 1 сентября, Валерий Фальков заявил, что в России вакцинировалось более 12 процентов студентов и 45 процентов сотрудников вузов России. При этом около 60 процентов преподавателей и сотрудников университетов уже сделали прививки против коронавируса.