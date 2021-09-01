Более 12 процентов студентов вузов РФ привились от COVID-19

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В России вакцинировались более 12 процентов студентов и 45 процентов сотрудников вузов России. Об этом в среду, 1 сентября, рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По его словам, в российских вузах будут проводить большую разъяснительную работу о вакцинации.

— Что касается студентов, то, конечно, здесь ситуация несколько иная, эта ситуация обусловлена тем, что у нас были каникулы, часть студентов уже не студенты — выпустились в начале учебного года, кто-то поступил сейчас, поэтому в целом если по России брать — там больше 12 процентов, — отметил Фальков в интервью телеканалу НТВ.

При этом в Москве привились более 60 сотрудников университетов.

До этого Фальков рассказал, что ведомство выступает против принудительной вакцинации студентов. Также министерство организует дополнительные обсуждения направленных ректорам вузов рекомендаций по вакцинации студентов от COVID-19.

9 августа министерство выпустило рекомендации о том, что вузам целесообразно перевести студентов, которые не сделали прививку от COVID-19 или имеют медицинские противопоказания, на удаленный формат образования.