Столичные службы начали работать в режиме повышенной готовности из-за погоды

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Службы Москвы ввели режим повышенной готовности на улицах города из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщили в среду, 1 сентября, в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что в московском регионе в течение суток ожидается ливень с грозой и сильный ветер порывами до 16 метров в секунду. При этом в некоторых районах города синоптики прогнозируют выпадение 20 миллиметров осадков, что составляет почти треть месячной нормы.

В настоящий момент круглосуточно дежурят аварийные бригады Москвы. На улицах проводят работы 300 бригад и около 290 единиц специализированной техники Государственного унитарного предприятия (ГУП) «Мосводосток». Рабочие занимаются очисткой водоприемных решеток и водосточных колодцев, чтобы не допустить скопления воды.

В Комплексе городского хозяйства добавили, что одной из главных задач для экстренных служб является контроль за объектами жизнеобеспечения Москвы и топливно-энергетического хозяйства.

— Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов — быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, — подытожили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В среду, 1 сентября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о похолодании в столице в выходные, 4 и 5 сентября. Температура снизится до 7–12 градусов тепла.