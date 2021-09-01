Тимофей Баженов: Безопасность детей в интернете сегодня – безопасное будущее для всех

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Тимофей Баженов оценил инициативу крупнейших российских интернет-компаний, телеком-операторов и медиахолдингов о создании хартии по безопасности детей в интернете и отметил необходимость дальнейшей проработки возможностей взаимодействия государства и российского бизнеса в вопросах кибербезопасности и защите детей от кибермошенников.

— Накануне я провёл круглый стол по кибербезопасности. Мы говорили о том, что интернет-пространство требует регуляции не только со стороны государства, но и со стороны коммерческих компаний. И я рад, что уже начались серьёзные подвижки в этом направлении, в этом есть и мой личный вклад. Уверен, что воздействие с нашей стороны, со стороны общественности», оказалось решающим. Технологические новинки дают огромные возможности для кибермошенников. Их жертвами часто становятся дети. Оградить подрастающее поколение от этой проблемы — наша с вами обязанность. Это борьба за безопасное будущее нашей страны, — прокомментировал известие общественный лидер Тимофей Баженов.

Подписываясь под документом, компании берут на себя обязанности по саморегулированию соцсетей и защите детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию. Хартия поможет уменьшить количество противоправного контента в интернете. В том числе и мошеннического контента.

По данным социологического исследования, проведенного летом этого года, 76 процентов подростков хотя бы один раз получали телефонные звонки мошенников или сталкивались с обманом в интернет-играх. Дети часто имеют весьма поверхностное представление об информационной гигиене, поэтому их очень легко ввести в заблуждение.

Тимофей Баженов считает, что школьников необходимо обучать правилам поведения в интернете и при звонках незнакомых людей. Для этого журналист предлагает ввести специальные уроки или факультативы в школах. Ранее эта инициатива была поддержана мэром Москвы Сергеем Собяниным одобрившим создание и загрузку видеоуроков по кибербезопасности на портал Московской электронной школы.

Тимофей Баженов поддерживает решение коммерческих компаний и считает, что это вынужденная мера на пути к безопасному будущему в интернет-пространстве:

— С появлением интернета наша с вами жизнь, с одной стороны, стала проще. С другой — социальные сети, сайты и мессенджеры поставляют огромное количество ненужного, а порой и крайне опасного контента. Но главное — открывают личные данные, которые часто используют кибермошенники в реализации своих схем».

Решение интернет-компаний поддерживают далеко не все жители России.

— Боюсь, что такая мера может привести к лишению свободы слова в интернете, — считает общественный лидер, инженер Антон Тарасов.