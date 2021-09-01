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Россия почти полностью сократила экспорт бензина для стабилизации рынка

Иван Юминов

Экономика
Россия почти полностью сократила экспорт бензина для стабилизации рынка
Фото: Pixabay

Россия без введения каких-либо запретов для компаний сократила экспорт бензина почти до нуля. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в среду, 1 сентября.

— Мы сократили практически до нуля экспорт, хотя запрет не делали. Мы (договорились — прим. «ВМ») с компанией «Сургутнефтегаз», основным экспортером, — рассказал чиновник.

Благодаря новому соглашению «Сургутнефтегаз» стал поставлять весь объем бензина на внутренний рынок, приводит слова Новака ТАСС.

10 августа сообщалось, что с начала года стоимость топлива АИ-92 и АИ-95 увеличилась в России на 17 и 27 процентов соответственно. Не остановило подъем цен и решение чиновников поднять уровень выплат нефтяным компаниям из государственного бюджета в рамках демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка.

В конце июля правительство предлагало ввести временные ограничения на вывоз бензина из страны для того чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Однако решение не было принято на совещании нефтяников с Новаком.

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