Москвичам рассказали, как сэкономить на оплате штрафов и городских услуг

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Экономить на оплате штрафов и городских услуг можно с использованием карты «Мир», так как с нее средства списываются без комиссии. Об этом в среду, 1 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента инновационных технологий Москвы.

1 сентября ведомство запустило совместную с платежной системой «Мир» акцию — оплату без комиссии теперь можно совершать на сайте mos.ru или с помощью мобильных приложений.

Для оплаты доступны транспортные штрафы, а также жилищно-коммунальные услуги и услуги департамента городского имущества.

Счета будут отображаться в сервисе «Мои платежи» в том случае, если пользователь указал паспортные данные и СНИЛС. Для оплаты услуг по единому платежному документу (ЕПД) необходимо внести код плательщика и номер квартиры, а для оплаты транспортных штрафов — водительское удостоверение и свидетельство о регистрации машины. При этом возможна будет оплата по уникальному идентификатору начисления (УИН).

В департаменте инновационных технологий добавили, что для совершения оплаты нужно будет внести данные банковской карты.

— У владельцев карт «Мир» сохраняется возможность пополнить лицевой счет карты «Москвенок» со скидкой пять процентов. Выгодные условия действуют при оплате банковской картой «Мир» на портале mos.ru и через мобильные приложения «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» c 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года, — подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

Также на госуслугах появилась новая функция — обжаловать автоштрафы с камер видеонаблюдения. Закон вступил в силу 1 сентября.