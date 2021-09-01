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Женщина с младенцем пролетела пять этажей в лифте в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Женщина с младенцем пролетела пять этажей в лифте в Подмосковье
Фото: АГН Москва

Женщина пролетела вместе с младенцем пять этажей в лифте 33-этажного дома в Одинцовском городском округе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева в среду, 1 сентября.

— По предварительной информации, 31 августа 2021 года лифт, с находившимися внутри женщиной и четырехмесячным ребенком, пролетел пять этажей, — рассказала представитель ведомства.

Одинцовская городская прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению требований законодательства ответственными лицами, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.

Меры прокурорского реагирования, как уточнила Григорьева, будут приняты по результатам проверки.

28 августа сообщалось, что девятилетняя девочка упала в шахту лифта в заброшенном пансионате в Подмосковье. В результате инцидента ребенка доставили в больницу.

Пострадавшей поставили предварительный диагноз в виде открытого перелома ног и травмы головы. Следователи занимаются установлением причин и обстоятельств произошедшего.

Процессуальное решение, как подчеркнули в СК, будет принято по результатам проверки инцидента.

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