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Девочка упала в шахту лифта в заброшенном пансионате в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Девочка упала в шахту лифта в заброшенном пансионате в Подмосковье
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Девятилетняя девочка упала в шахту лифта в заброшенном пансионате в Подмосковье, ее доставили в больницу. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

— 27 августа 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о падении девятилетней девочки в шахту лифта в заброшенном пансионате в деревне Чапаевке Одинцовского городского округа. По данному факту следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия, — говорится в сообщении.

Пострадавшей поставили предварительный диагноз в виде открытого перелома двух нижних конечностей и травмы головы. Следователи занимаются установлением причин и обстоятельств произошедшего.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки инцидента, отмечается на сайте СК.

7 августа сообщалось, что прокуратура Москвы проводит проверку после падения рабочего с высоты на стройке в центре столицы. Происшествие случилось на объекте на улице Грузинский Вал.

24-летний рабочий при демонтаже опалубки упал в технологический проем с четырехметровой высоты, его доставили в больницу. Тверская межрайонная прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

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