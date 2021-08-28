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Девятилетняя девочка упала в шахту лифта в заброшенном пансионате в Подмосковье, ее доставили в больницу. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

— 27 августа 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о падении девятилетней девочки в шахту лифта в заброшенном пансионате в деревне Чапаевке Одинцовского городского округа. По данному факту следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия, — говорится в сообщении.

Пострадавшей поставили предварительный диагноз в виде открытого перелома двух нижних конечностей и травмы головы. Следователи занимаются установлением причин и обстоятельств произошедшего.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки инцидента, отмечается на сайте СК.

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