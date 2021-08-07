Рабочий упал с высоты в проем на стройке в центре Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Грузинский Вал Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку после падения рабочего с высоты на стройке в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы в субботу, 7 августа.

— По предварительной информации, 7 августа 2021 года на строительном объекте на улице Грузинский Вал 24-летний рабочий при демонтаже опалубки упал в технологический проем с четырехметровой высоты. Мужчина госпитализирован, — говорится в сообщении.

Тверская межрайонная прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности. Меры прокурорского реагирования будут приняты по ее результатам при наличии оснований, уточнили в ведомстве.

2 августа рабочий упал со строительных лесов на объекте в районе Кутузовского проезда и погиб на месте. По словам представителя прокуратуры, рабочий упал с высоты примерно 12 метров.

В конце июля на строительном объекте, расположенном на западе Москвы, произошел похожий случай. Рабочий упал в шахту лифта с высоты 19-го этажа. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте.