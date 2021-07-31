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Рабочий погиб после падения в шахту лифта на западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта на западе Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

На строительном объекте, расположенном на западе столицы, погиб рабочий. Об этом «Вечерней Москве» сообщила в субботу, 31 июля, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По ее словам, трагический инцидент произошел на стройке по улице Озерной. Рабочий упал в шахту лифта с высоты 19-го этажа. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте.

По данному факту надзорное ведомство инициировало проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

29 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» из-за гибели рабочего на западе Москвы. Инцидент произошел во время земляных работ напротив дома № 1, строения 53, в проезде Стройкомбината 28 июля. На месте обвалился грунт, из-за чего экскаватор, внутри которого находился водитель, перевернулся.

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