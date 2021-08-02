Мужчина упал с высоты и погиб на стройке в районе Кутузовского проезда

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Кутузовский проезд Карта всех событий

На строительном объекте в районе Кутузовского проезда рабочий упал со строительных лесов. Мужчина погиб на месте. Об этом в понедельник, 2 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, рабочий упал со строительных лесов с высоты примерно 12 метров. На месте находится Дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко.

— Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности, — заключила Нефедова.

В конце июля на строительном объекте, расположенном на западе столицы, погиб рабочий. Трагический инцидент произошел на стройке на улице Озерной. Рабочий упал в шахту лифта с высоты 19-го этажа. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте.

По данному факту прокуратура инициировала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности.