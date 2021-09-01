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Елена Кац поздравила школьников и попросила задуматься о профессии медика

Павел Гриднев

Общество
Елена Кац поздравила школьников и попросила задуматься о профессии медика
Фото: Дарья Сорокина

Задуматься о профессии медика предложила школьникам главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац, выступая на торжественной линейке в школе № 1504 района Ивановское. Врач поздравила школьников с Днем знаний.

— В первую очередь хочу попросить вас внимательно следить за своим здоровьем, —сказала Елена Кац. — Это очень важно сегодня, когда пандемия коронавируса изменила наш ритм жизни, внесла коррективы в планы летнего отдыха. А еще прошу подумать о том, чтобы поступить в медицинский класс и впоследствии выбрать профессию медика — самую благородную и гуманную из всех. В вашей школе прекрасный медицинский класс, ученики живо интересуются биологией и медициной, демонстрируют прекрасные знания. Надеюсь, что многие из них со временем придут работать в городские больницы и поликлиники.

На сегодняшний день медицинские классы открыты более чем в 70 московских школах, в них учатся свыше 4000 детей, которые, помимо основных предметов, изучают микробиологию, анатомию, биохимию и медицинские нанотехнологии. Кроме того, школьники учатся оказывать первую помощь. В классах установлено современное оборудование, которое позволяет успешно осваивать медицинские технологии.

Общественный активист, пенсионер Андрей Лапин подчеркнул, что учебный год начался в обычном формате.

— Были опасения, что День знаний пройдет в дистанционном режиме, — сказал он. — Но ситуация начала улучшаться, и очень важно, что дети и педагоги снова встретились, чтобы полноценно учиться и учить.

Ранее Елена Кац выступила с инициативой организовать комплексный мониторинг здоровья школьников с участием медиков, педагогов и родителей. Первая мониторинговая группа уже создается в школе № 1504.

ШколыДень знанийвостребованная профессия
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