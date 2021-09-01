Роман Романенко провёл урок мира для школьников юго-запада Москвы

Фото: Иван Степанов

О современных ценностях и детских профессиональных стремлениях, о добре и взаимовыручке, о важности учёбы и любви к родине школьники столичного района Ясенево поговорили с депутатом Госдумы, лётчиком-космонавтом, Героем России Романом Романенко.

1 сентября началось в Москве с традиционных торжественных школьных линеек, посвященных Дню знаний. От привычных всем мероприятий в этот раз их отличало ограничение по количеству участников: в целях эпидемиологической безопасности праздник организовали для первоклассников и будущих выпускников.

Гостем в школах №№ 1561, 1694, 2103 и в школе имени Н.М. Карамзина, расположенных в районе Ясенево, стал лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

— Сегодня памятный день для всех школьников, особенно первоклашек, их родителей и учителей. Многие из ребят продолжат знакомство с миром знаний, а самые юные только откроют для себя непростую, но благодарную дорогу в этот удивительный и полезный мир. Овладевайте знаниями, стремитесь стать грамотными эрудированными людьми, чтобы своим умом и талантом приносить пользу Родине!, – пожелал новоиспечённым школьникам Роман Романенко.

После торжества состоялся урок мира с участием Героя России для учеников четвёртых классов.

В беседе с юными ясеневцами депутат рассказал о своём жизненном пути, о том, как учился на лётчика-истребителя и готовился стать космонавтом, а также ответил на вопросы ребят, на что нужно акцентировать своё внимание тем, кто хочет выбрать своей профессией службу по защите мира и покоя граждан в родной стране. Обсудили с учащимися и вопрос о том, какие науки нужно изучать для того, чтобы быть космонавтами или конструкторами летательных аппаратов.

Речь также зашла и о нравственных ориентирах. Школьники охотно делились с гостем своими мыслями по поводу дружбы и важности таких качеств, как отзывчивость и доброта.

— Образование играет важнейшую роль в современном мире. Это не только фундамент будущей успешной карьеры отдельного человека, но и основа процветания всего общества. Поэтому призываю вас быть ответственными в учёбе, пробовать себя в спорте, искусстве и разных науках, чтобы к концу обучения вы уже точно знали, какой профессиональной деятельности хотите посвятить свою жизнь, — посоветовал в завершении Роман Романенко.

Позже Герой России провёл открытый урок для учащихся 5-7 классов ясеневской школы № 2103.