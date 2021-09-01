День знаний в одной из лучших школ Москвы прошел под знаком безопасности

Фото: Анна Никитина

Лидер общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая в День знаний выступила на школьной линейке. Она поздравила учеников, родителей и педагогов с началом учебного года и рассказала о будущем московских школ.

Школа № 1367 одна из лучших не только в Юго-Восточном округе, но и входит в топ-70 школ Москвы. В школе есть профильные кадетские, инженерные, медицинские классы. По словам Татьяны Буцкой, такое специализированное обучение в старших классах, установленное новым образовательным стандартом, очень востребовано у школьников и их родителей. Ребенок осознанно выбирает будущую профессию и уже знает, в какой вуз и на какую специальность поступать после школы.

— У вас прекрасная школа, в которой созданы все условия для учебы, много возможностей для дополнительных занятий и увлечений и важно, что продумано все безопасности учеников. К сожалению, далеко не каждая российская школа похожа не вашу. Именно поэтому «Совет Матерей» предлагает принять на законодательном уровне общие для всех школ страны стандарты. Большинство из них можно списывать с вашей школы, — сказала Татьяна Буцкая на торжественной линейке.

По словам Буцкой, все пешеходные переходы по пути в школу должны быть оснащены дорожными знаками, «лежачими полицейскими», камерами наблюдения. Окна в помещениях, где находятся дети, должны иметь ограничители, чтобы никто из них не выпал. Кроме того, родители могут иметь возможность контролировать качество питания и в каждой школе должен появиться постоянно действующий медпункт со штатным фельдшером.

В заключении Татьяна Буцкая пожелала всем успехов в новом учебном году и отметила, что годы учёбы в школе — это самое увлекательное, насыщенное и незабываемое время нашей жизни.