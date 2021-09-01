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Диана Арбенина показала своих повзрослевших детей

Василий Плиткин

Общество
Диана Арбенина показала своих повзрослевших детей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала фото своих подросших детей-двойняшек и поздравила с Днем знаний своих подписчиков Instagram.

На фото 11-летние Марта и Артем позируют в школьной форме. Комментарий к фотографии содержит добрые пожелания мамам, папам, а также самим школьникам.

— Доброе утро, страна! Пожалуй, начало нового года не только в январе, для всех нас он начинается все-таки 1 сентября, — написала артистка.

Арбенина пожелала родителям учеников терпения, а детям, которые уже закончили первый класс, — желания ходить в школу.

— И да поможет нам всем неукротимое желание постигать новое и учиться, в том числе и на собственных ошибках. С Днем знаний и началом чудесной осени! — подытожила певица.

Диана Арбенина родила двойняшек в возрасте 35 лет в одной из специализированных клиник США. По информации СМИ, их отцом стал американский бизнесмен русского происхождения.

В июле Арбенина рассказала, как дважды перенесла СОVID-19, но даже не знала об этом, так как заболевание протекало у нее без симптомов.

Диана Арбенина — российская певица, лидер группы «Ночные снайперы» и поэтесса. Группа существует уже двадцать восемь лет, в августе был выпущен специальный альбом, состоящий из 12 песен за всю историю коллектива.

День знанийДиана Арбенинапевица
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