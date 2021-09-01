Фестиваль спортивного кино начался в Московской области

Кадр из фильма Движение вверх

Жители Подмосковья и туристы смогут увидеть свыше 60 кинолент на XIX Международном фестивале спортивного кино Krasnogorski. Об этом сообщили в среду, 1 сентября, в пресс-службе министерства культуры региона.

В ведомстве отметили, что в конкурсе примут участие фильмы из Британии, Аргентины, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Киргизии, Сербии, Франции и многих других стран мира.

— Фильмы про спорт, вдохновляющие и дающие веру в то, что нет ничего невозможного, покорили мировую аудиторию. За годы существования проект завоевал высокое признание не только в России, но и далеко за ее пределами, — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, фестивале Krasnogorski нацелен на продвижение российского спортивного кино, передает «Подмосковье сегодня».

Вход на мероприятие будет бесплатным.

В среду, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин назвал основные условия снятия антиковидных ограничений при проведении массовых городских мероприятий. По его словам, это будет возможно лишь в случае окончательного улучшения эпидемиологической ситуации в столице.