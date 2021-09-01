Водитель ВАЗа сбил десятилетнюю девочку на самокате на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Маршала Савицкого, 30 Карта всех событий

Десятилетняя девочка пострадала в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе на юго-западе города. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в среду, 1 сентября.

— На улице Маршала Савицкого, у дома 30, водитель ВАЗ 2114 совершил наезд на десятилетнюю девочку, которая переезжала на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, у ребенка сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб таза, а также ушибленная рана теменной области, отмечается в Telegram-канале ведомства.

1 сентября сообщалось, что десятилетнего ребенка доставили в больницу после наезда автомобиля на пешеходном переходе на востоке Москвы. Инцидент произошел на Салтыковской улице, в районе дома 37.

Мальчик в момент аварии ехал на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой голени. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.