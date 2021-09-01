Новак рассказал о значительном восстановлении мирового спроса на нефть

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Мировой спрос на нефть восстановился до 95 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в среду, 1 сентября.

— Что касается 2021 года, мы отметили восстановление спроса, в среднем по году мы ожидаем рост спроса примерно на шесть миллионов баррелей (в сутки — прим. «ВМ»), и таким образом останется в следующем году примерно около трех-четырех миллионов баррелей для полного восстановления, — рассказал он.

До кризиса данный показатель составлял 101 миллион баррелей в сутки, добавил вице-премьер. Значительному восстановлению спроса на нефть поспособствовала активная вакцинация от коронавируса, а также рост числа автомобильных и авиационных перевозок, рассказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

12 августа в ОПЕК сообщили о сохранении прогноза мирового спроса на нефть в 2021 году — согласно нему, ожидается рост на шесть миллионов баррелей в сутки.

Общий мировой спрос на нефть, по оценке ОПЕК, вырастет примерно на шесть миллионов баррелей в сутки до 96,6 миллиона баррелей в сутки. В 2022 году спрос на нефть вырастет на 3,3 миллиона баррелей в сутки, приводит прогноз организация.

Спрос на нефть в мире, согласно данным ОПЕК, превысит 100 миллионов баррелей в сутки во втором полугодии 2022-го. Устойчивый рост спроса на нефть, как ожидается, обеспечит контроль над коронавирусом с помощью программ вакцинации, а также улучшенного лечения.