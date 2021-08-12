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ОПЕК сохранила прогнозы по мировому спросу на нефть на 2021-2022 годы

Иван Юминов

Экономика
ОПЕК сохранила прогнозы по мировому спросу на нефть на 2021-2022 годы
Фото: sobyanin.ru/Сайт Сергея Собянина

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году — согласно нему, ожидается рост на шесть миллионов баррелей в сутки. Об этом следует из доклада организации в четверг, 12 августа.

— Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году не изменился по сравнению с докладом прошлого месяца. Это несмотря на пересмотр темпов роста ВВП, поскольку ускоряющееся восстановление экономики, согласно прогнозам, будет происходить в основном в секторах, не связанных с нефтью, — говорится в документе.

Общий мировой спрос на нефть, по оценке ОПЕК, вырастет примерно на шесть миллионов баррелей в сутки до 96,6 миллиона баррелей в сутки. В 2022 году спрос на нефть вырастет на 3,3 миллиона баррелей в сутки, приводит прогноз организация.

Спрос на нефть в мире, согласно данным ОПЕК, превысит 100 миллионов баррелей в сутки во втором полугодии 2022-го. Устойчивый рост спроса на нефть, как ожидается, обеспечит контроль над коронавирусом с помощью программ вакцинации, а также улучшенного лечения, отмечается в докладе на сайте ОПЕК.

10 августа СМИ сообщали, что правительство России не намерено в ближайшее время вводить экстренные меры по стабилизации роста цен на бензин, в том числе и запрет на экспорт топлива. Отмечается, что от их реализации отказались из-за снижения мировых цен на нефть и увеличения предложения на рынке, которое пообещали представители нефтяных компаний страны.

В конце июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство планирует ввести временные ограничения на вывоз бензина из России для стабилизации ситуации на внутреннем рынке страны. Известно, что Минэнерго уже обратилось в кабмин с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина.

С января текущего года стоимость топлива АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 17 и 27 процентов соответственно. Не остановило подъема цен и решение чиновников поднять уровень выплат нефтяным компаниям из государственного бюджета в рамках демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка.

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