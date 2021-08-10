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СМИ: Запрет на экспорт бензина в России пока не будет введен

Михаил Алимов

Общество
СМИ: Запрет на экспорт бензина в России пока не будет введен
Фото: pixabay.com

Правительство РФ не намерено в ближайшее время вводить экстренные меры по стабилизации роста цен на бензин, в том числе и запрет на экспорт топлива. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что от их реализации отказались из-за снижения мировых цен на нефть и увеличения предложения на рынке, которое пообещали представители нефтяных компаний страны. Кроме того, им предложили увеличить поставки бензина на внутренний рынок страны, передает издание.

В конце июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство планирует ввести временные ограничения на вывоз бензина из России для стабилизации ситуации на внутреннем рынке страны.

Известно, что Минэнерго уже обратилось в кабмин с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина.

С января текущего года стоимость топлива АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 17 и 27 процентов соответственно. Не остановило подъема цен и решение чиновников поднять уровень выплат нефтяным компаниям из государственного бюджета в рамках демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка.

Недавно эксперт рассказал корреспонденту «ВМ», почему в России растут цены на бензин. По его мнению, это происходит из-а ремонта нескольких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также растущего спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков.

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